Borsa Milano sale con Tim, rimbalza Stm

MILANO, 21 MAG - A Piazza Affari l'indice Ftse Mib si muove in terreno positivo (+0,6%) sostenuto da Tim (+3,10%) dopo i conti del primo trimestre. Bene anche Saipem (+1,3%) e Amplifon (+1,4%). Rimbalza Stm (+1,06%) ora che il mercato ha 'digerito' il caso Huawei e gli analisti ritengono esagerata la reazione della vigilia sul mercato. In recupero Finecobank (+1,33%) e cauto rialzo per Unicredit (+0,5%). In controtendenza Juventus (-2,5%) con la panchina incerta dopo l'addio annunciato da Allegri. Debole Intesa Sanpaolo (-0,11%) e più pronunciato il calo di Bper (-1,5%). Fuori dal listino principale acquisti su Ima (+2,4%) dopo l'annunciata acquisizione nell'e-mobility di Atop.