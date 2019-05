Briatore, reddito cittadinanza? Una c...

CAPRI (NAPOLI), 4 MAG - "Il reddito di cittadinanza è una ca.....". Non usa mezzi termini Flavio Briatore a margine dell'assemblea di Federalberghi a Capri, dove boccia senza dubbi anche il salario minimo. "Ci vorrebbero dei contratti stagionali e noi sostituirci al Governo: se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente, bisognerebbe che dessero la possibilità agli imprenditori di pagare la stessa cifra, gestire il lavoratore per aiutarlo a crescere e poi, se è bravo, dargli un contratto a tempo indeterminato". "Siamo un Paese - sottolinea - che vive sempre sulle sussistenze ma per vivere di sussistenza devi pagare e i soldi non ce l'hanno... La gente ha bisogno di lavorare, i ragazzi vogliono lavorare. Abbiamo un carico fiscale impossibile". E sul salario minimo dice: "Creiamo posti di lavoro prima di dare tutte queste garanzie minime e massime alla gente che poi si disinvoglia. Anche qualcuno che ha la voglia di fare...".