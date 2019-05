Fca, accordo in Usa su emissioni

TORINO, 4 MAG - Fca ha raggiunto in Usa un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda In un comunicato. L'intesa ha un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. Si tratta degli accordi tra Fca e Usa, California e con tutti i 50 Stati, raggiunti lo scorso gennaio e approvati oggi dalla Corte. Gli accordi - spiega l'azienda - non contengono da parte di Fca ammissioni di avere compiuto azioni illegali.