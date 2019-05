Unicredit:cede Palazzo Mancini a Roma

ROMA, 3 MAG - Kryalos Sgr ha perfezionato l'acquisizione di Palazzo Mancini a Roma, da UniCredit, attraverso il Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso denominato "Virtus". Il preliminare era stato siglato nell'aprile 2018. L'immobile, localizzato in via del Corso, 270, è un palazzo seicentesco di importante rilevanza storica, costituito da 6 piani fuori terra oltre ad un piano interrato, per una superficie complessiva di 8.000 mq. L'edificio, già sede dell'Accademia di Francia e poi del Banco di Sicilia, è caratterizzato da una maestosa facciata esterna in bugnato e da un prestigioso ingresso colonnato. Nell'immobile troveranno spazio uffici di pregio inseriti in un contesto di elevato valore storico-artistico. I lavori di ristrutturazione e restauro prenderanno il via nel corso dell'estate 2019. "Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione di Palazzo Mancini - ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos