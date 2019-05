Borsa Milano piatta a metà giornata

MILANO, 3 MAG - Le Borse europee e Piazza Affari si avvicinano a metà giornata senza movimenti sostanziali, sempre in attesa della raffica dei dati macroeconomici statunitensi che saranno diffusi alle 14:30: Londra sale di mezzo punto percentuale, Francoforte dello 0,2%, Parigi dello 0,1%, Milano ondeggia attorno alla parità. In Piazza Affari bene Fincantieri che cresce di due punti percentuali sopra quota un euro, sempre positiva Mps (+1,8%), seguita da Amplifon e Salvatore Ferragamo in aumento dell'1,4%. Restano deboli Tenaris (-1,5% dopo i conti) e Pirelli (-1,2%), con Unipol che cede un punto percentuale.