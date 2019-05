Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa

MILANO, 3 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente con poche variazioni rispetto all'avvio in attesa della raffica di dati macroeconomici degli Stati Uniti del primo pomeriggio, compreso il tasso di disoccupazione, la variazione dei salari e le scorte all'ingrosso. Londra sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,1%, mentre Milano ondeggia attorno alla parità con Madrid. In Piazza Affari (Ftse Mib +0,05%), sempre molto bene Mps (+3,4% a 1,38 euro) anche dopo le indiscrezioni di stampa sulla possibile vendita di un nuovo ingente pacchetto di crediti deteriorati, seguita da Ferragamo (+1,4%) e Amplifon (+1%). Debole invece Tenaris dopo i conti (-1,6%), che secondo gli analisti fanno anche prevedere un secondo trimestre fiacco, con Pirelli in calo di un punto percentuale.