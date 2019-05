Borsa Milano incerta con Europa, ok Mps

MILANO, 3 MAG - Primi scambi per Piazza sull'altalena tra terreno positivo e negativo, in linea con gli altri mercati europei: l'indice Ftse Mib sale dello 0,02%, con Tenaris in calo del 2% e Saipem in aumento dell'1,4%. Tra i titoli principali, in crescita di un punto percentuale Ferragamo, con Fca in rialzo dello 0,6% il giorno dopo il perfezionamento della vendita di Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei. Bene, fuori dal listino principale, Monte dei Paschi di Siena, che cresce del 2,5%.