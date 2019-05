Borsa: Asia incerta, attesa per dati Usa

MILANO, 3 MAG - Mercati finanziari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa nell'ultima seduta della settimana: con le Borse di Tokyo e cinesi ancora chiuse per festività, Hong Kong si avvia alla fine delle contrattazioni in rialzo dello 0,2%, mentre Seul cede mezzo punto percentuale. Gli operatori sembrano non muoversi anche perché attendono soprattutto i dati sul mondo del lavoro statunitense che verranno diffusi nel primo pomeriggio (compreso il tasso di disoccupazione) e Sidney ha chiuso con una limatura dello 0,04%. In leggero rialzo Mumbai, debole invece Giacarta che cede l'1,3%. Piatti i futures sull'avvio dei listini europei.