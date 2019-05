Borsa: Europa chiude in calo dopo Fed

MILANO, 2 MAG - Le Borse europee chiudono in calo, dopo le decisioni della Fed di non variare i tassi di interesse e con l'andamento negativo di Wall Street. Scivola Madrid (-1,6%) dopo le elezioni politiche e le incertezze sulla formazione del nuovo governo. Gli investitori guardano alle trattative tra Usa e Cina sui dazi ed attendono un eventuale accordo. I listini sono appesantiti anche dal settore energetico dopo il calo del prezzo del petrolio. L'indice stoxx 600 chiude in calo dello 0,58%. In negativo Parigi (-0,85%), Londra (-0,46%) mentre è piatta Francoforte (+0,01%).