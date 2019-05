Bnp: utile trimestre +22%,sfiora 2 mld

ROMA, 2 MAG - Bnp Paribas ha archiviato il primo trimestre con un utile netto di gruppo pari a 1,918 miliardi di euro, con un incremento del 22,4% rispetto al primo trimestre 2018. Nel periodo in esame l'attività della banca è in aumento nelle tre divisioni operative e, nonostante il rallentamento, la crescita economica in Europa resta positiva. Il margine di intermediazione è risultato di 11.144 milioni, in progresso del 3,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+3,9% a perimetro e tassi di cambio costanti). L'utile lordo del periodo è stato di 2.683 milioni in crescita del 18,9% mentre il tasso medio di imposizione sugli utili si attesta al 23,3%, grazie in particolare - mette in evidenza il gruppo francese nella nota che accompagna i conti - alla debole tassazione sulla plusvalenza da cessione a lungo termine di SBI Life.