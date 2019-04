Borsa: Europa riduce calo, Milano +0,5%

MILANO, 30 APR - Tentano il recupero le borse europee, che a metà seduta, sulla scia di un miglioramento del Pil trimestrale dell'Eurozona, si avvicinano alla parità fino a superarla, come a Milano (Ftse Mib +0,5%). La ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi e la decisione che prenderà domani la Fed sui tassi sembrano convincere ora gli investitori, piuttosto scettici nella mattinata. Londra e Parigi cedono lo 0,2%, Madrid limita il calo allo 0,1% e Francoforte si porta in territorio positivo (+0,05%), in attesa degli indici Usa su costo del lavoro, prezzi e vendite di case, oltre alla fiducia dei manager di Chicago e a quella dei consumatori. In calo a 253,6 punti lo spread tra Btp e bund tedeschi. Contrastate le banche, con rialzi per Standard Chartered (+5%) dopo i conti trimestrali. Tiene Commerzbank (+0,75%), mentre Azzera il rialzo Rbs (+0,12%) e frenano le spagnole CaixaBank (-2,5%) e Santander (-2,14%) dopo i conti. Giù anche Bbva (-0,55%) e, a Milano, Mediobanca (-1,13%), mentre accelera Creval (+2,3%).