Borsa: Europa immobile, Milano +0,05%

MILANO, 30 APR - Il rialzo del Pil dell'Ue sopra le stime non smuove le borse europee dal torpore dominante nel giorno della ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi e alla vigilia della decisione della Fed sui tassi, previsti invariati. In arrivo dagli Usa gli indici sul costo del lavoro, sui prezzi e sulle vendite di case oltre alla fiducia dei manager di Chicago e dei consumatori. Milano (Ftse Mib +0,05%) è la migliore , seguita da Francoforte (-0,09%), Parigi (-0,39%), Londra (-09,24%) e Madrid (-0,43%) dopo il voto che ha premiato il Psoe senza però conferirgli una maggioranza in Parlamento. Contrastate le banche, con rialzi per Standard Chartered (+5,6%) dopo i conti trimestrali, Rbs (+0,95%) e Commerzbank (+0,91%). Segno meno per le spagnole CaixaBank (-3,97%). Giù Bbva (-1,46%) e Santander (-1,12%) dopo i conti trimestrali. In Piazza Affari deboli Ubi Banca (-1,18%) e Mediobanca (-1%).