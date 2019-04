Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,1%

MILANO, 30 APR - Borse europee fiacche alla vigilia del Comitato federale della Fed, che secondo le stime lascerà invariati i tassi Usa. I segnali di rallentamento economico dall'Asia, insieme a trimestrali contrastanti, fanno da cornice alla ripresa delle trattative tra Usa e Cina sui dazi oggi a Pechino, che contribuiscono a tenere cauti gli investitori. Londra è invariata, Milano (-0,1%) in lieve calo davanti a Francoforte (-0,15%), Parigi (-0,37%) e Madrid (-0,2%)), dopo il Pil trimestrale francese e spagnolo e in attesa di quello dell'Ue. In calo i prezzi delle importazioni in Germania, dove è salita meglio delle stime la fiducia dei consumatori. Attesa per il Pil dell'Ue. Negativi i futures Usa in attesa degli indici sul costo del lavoro, sui prezzi e sulle vendite di case, la fiducia dei manager di Chicago e quella dei consumatori.