Wall Street chiude in lieve rialzo

NEW YORK, 29 APR - Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,04% a 26,554,25 punti, l'indice S&P500 lo 0,11% a 2.943,03 punti e il Nasdaq lo 0,19% a 8.161,85 punti. Dopo la chiusura di Wall Street l'euro viene scambiato a 1,1182 dollari. Dopo la chiusura di Wall Street il dollaro passa di mano a 11,67 yen, 1,0194 franchi svizzeri e 1,2936 sterline.