Borsa:Europa in recupero,Madrid in rosso

MILANO, 29 APR - Le Borse europee tentano il recupero dopo un avvio di seduta poco entusiasmante. Gli investitori sono in attesa di capire se i risultati del primo trimestre, il miglioramento della crescita economica negli Usa ed i profitti industriali cinesi potranno dare slancio alla crescita economica globale. Nel Vecchio continente resta al palo Madrid (-0,5%), dopo l'esito del voto che vede la Spagna, nonostante il trionfo del partito socialista, senza una maggioranza chiara per formare il formare il governo. Sul fronte dei cambi l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,116 a Londra. L'indice azionario Stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Londra e Francoforte (+0,1%), Parigi (+0,2%). I listini sono spinti dal comparto finanziario (+0,4%) con Bnp Paribas (+1,4%), Barclays (+1,6%) Credit Agricole (+1,5%) mentre è in calo Deutsche Bank (-1,8%). In rosso il comparto energetico (-0,2%) con il prezzo del petrolio che resta sotto i 63 dollari. In rosso Total (-0,4%) mentre sono piatte Bp e Shell (+0,03).