Borsa: Europa apre, si guarda a Fed

MILANO, 29 APR - Le Borse europee aprono la seduta invariate. Gli investitori restano alla finestra in attesa dei dati sull'andamento economico della Cina e sulla riunione delle Fed che giovedì annuncerà la prossima decisione sui tassi d'interesse. Sullo sfondo resta il tema dei dazi con Cina e Usa che riprenderanno domani le trattative a Pechino per trovare un accordo. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,116 (+0,13%). In avvio di contrattazioni sono piatte Londra (+0,02%), Francoforte (-0,05%) e Parigi (-0,04%).