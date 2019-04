Alitalia,verso miniproroga a metà maggio

ROMA, 28 APR - Potrebbe arrivare una miniproroga di un paio di settimane per la definizione della cordata pronta a partecipare alla newco Alitalia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la prospettiva sarebbe quella di prorogare l'attuale scadenza di martedì 30 aprile, data entro la quale i commissari si aspettano un'offerta vincolante da parte di Fs, ma di non andare oltre la terza settimana di maggio per dare almeno un segnale prima delle elezioni europee. Al momento alla cordata formata da Fs, Delta e Mef manca ancora un socio che rilevi il 30-35% del capitale della compagnia. L'ipotesi più probabile è quella dell'ingresso di Atlantia, holding in cui rientra anche Aeroporti di Roma, ma resta il nodo politico dei rapporti tra i Benetton e il Movimento 5 Stelle. Decisive dunque le prossime 48 ore, anche se non risulta ad oggi convocato alcun cda di Ferrovie.