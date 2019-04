Alitalia:Di Maio, offerte non formali

ROMA, 27 APR - "Per completare questa operazione, che resta di mercato, stanno arrivando le offerte di altri privati, che andranno a comporre il 100% della società". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook su Alitalia secondo cui sono "tutte offerte - tra cui quelle di alcuni concessionari autostradali - di cui apprendiamo per ora solo a mezzo stampa e che non sono state ancora formalizzate". I "presupposti", spiega, sono "una presenza massiccia dello Stato nella newco come garanzia affinché il piano industriale sia coerente e competitivo". - Per Alitalia "è un momento delicato. Vogliamo dare una soluzione strutturale ai problemi che abbiamo ereditato e di cui si parla da anni ed anni. Tutto verrà fatto rispettando le persone, le leggi e le regole del mercato".