Borsa: Milano salva in chiusura con Tim

MILANO, 26 APR - Piazza Affari si è salvata nel finale, chiudendo con un rialzo dello 0,08% a 21.737 punti una seduta piuttosto cauta, con scambi in lieve ripresa per 1,8 miliardi di euro, 300 milioni della festività di ieri. I dati contrastanti dagli Usa e l'attesa per il giudizio che S&P darà stasera sul merito di credito dell'Italia hanno indotto gli investitori a mantenersi sulle loro posizioni, tenendo il freno tirato. Sugli scudi Amplifon (+2,39%) e Tim (+2,25%) favorita insieme ai rivali europei, mentre il calo delle quotazioni del greggio ha spinto indietro Saipem (-3,59%), Tenaris (-3,21%) ed Eni (-1,06%). Acquisti modesti su Unicredit (+0,13%), ha tenuto Intesa (+0,35%), mentre Banco Bpm (+0,59%) e Bper (+0,82%) hanno fatto un po' meglio. Positive Pirelli (+1,37%) ed Fca (+0,92%), in calo invece Ferrari (-0,66%).