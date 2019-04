Borsa: Milano tiene (+0,1%), giù Saipem

MILANO, 26 APR - Piazza Affari tiene nel finale (Ftse Mib +0,1%), con lo spread tra Btp e Bund in calo a 262 punti in attesa del giudizio di S&P sul merito di credito dell'Italia. Corre Tim (+2,27%) insieme ai rivali europei, mentre il calo delle quotazioni del greggio frena Saipem (-3,51%), Tenaris (-3%) ed Eni (-1,26%). Acquisti più modesti sui bancari Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,31%), mentre Banco Bpm (+0,69%) e Ubi (+0,52%) fanno un po' meglio. Positive Pirelli (+1,25%) ed Fca (+0,89%), in calo invece Ferrari (-0,49%). Segno meno anche per Sytm (-2%), Moncler (-1,9%) e Juventus (-1,94%). Sprint di Safilo (+3,82%), scivolone di Salini Impregilo (-5,29%), più cauta Astaldi (-0,43%), pesante Sogefi (-2,32%) dopo la trimestrale.