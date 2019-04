Borsa: Europa fiacca, Milano in parità

MILANO, 26 APR - Borse europee fiacche dopo l'avvio debole di Wall Street, nonostante il rialzo del Pil Usa e con il calo della fiducia dei consumatori certificato dall'Università del Michigan . Milano si porta in parità dopo una breve incursione in territorio positivo, così come accorciano il passo Parigi (+0,1%) e Francoforte (+0,15%). Poco mossa Madrid (+0,06%), di nuovo in calo Londra (-0,25%). Vendite sui petroliferi Tullow (-2,25%), Saipem (-2,85%) ed Eni (-1,25%), con il calo del greggio, mentre riduce la perdita Bp (-0,16%) e Shell (+0,14%) gira in positivo. Contrastati i bancari, dopo il monito di ieri della Bce e in attesa del giudizio di S&P sul merito di credito italiano. Corre Commerzbank (+4%), dopo l'annuncio dello stop alla fusione con Deutsche Bank (-2,3%), che ha presentato la trimestrale. In Piazza Affari, con lo spread sotto quota 265 punti, tengono Unicredit (+0,07%) e Intesa (+0,13%). Più consistente il rialzo di Ubi (+0,26%) e Banco Bpm (+0,54%).