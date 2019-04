Borsa: Europa in calo con paure crescita

MILANO, 26 APR - Borse europee in rosso con i dubbi sulla crescita economica espressi dalla Bce ed in attesa del Pil degli Stati Uniti. Gli investitori vedono nella Brexit e nella guerra commerciale tra Usa e Cina i principali fattori del rallentamento economico globale. In coda ai listini del Vecchio Continente c'è Piazza Affari (-0,5%) dove si attende il giudizio dell'agenzia S&P sul rating italiano. Prosegue il rialzo dell'euro sul dollaro a 1,1138 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. Piatte Parigi (-0,05%) e Francoforte (-0,01%), in calo Londra (-0,3%) e Madrid (-0,2%). In rosso i titoli legati al petrolio (-1,1%) con il prezzo del greggio in calo. A Piazza Affari scivolano Saipem (-3,5%) e Tenaris (-3,2%). Male anche Eni (-1%), Italgas (-0,5%) e Snam (-0,1%). Male anche le banche con Unicredit (+0,8%), Intesa (-0,5%), Ubi (-0,4%) e Banco Bpm (-0,3%). In terreno positivo Tim (+1,5%), Amplifon (+0,9%) e Mediobanca (+0,5%).