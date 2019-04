Ft, verso stop fusione Deutsche-Commerz

MILANO, 25 APR - Le trattative per una fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank sono "sull'orlo del collasso". Lo scrive il Financial Times secondo cui "Deutsche Bank sarebbe arrivata alla conclusione che i rischi di integrazione, i costi di implementazione e i requisiti di capitale" resi necessari dalla fusione "non giustificherebbero un'operazione complessa". I due istituti stanno discutendo da sei settimane una integrazione che darebbe vita alla seconda banca europea, con 1,8 trilioni di asset e 140 mila dipendenti. Domani Deutsche Bank pubblicherĂ la propria trimestrale. Nessun commento al momento da parte delle due banche.