Boeing, giù vendite dopo incidenti

WASHINGTON, 24 APR - Boeing ha comunicato di aver registrato un calo nei guadagni e nei ricavi nel primo trimestre 2019, dopo lo stop ai suoi 737 Max in seguito ai due incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia. I guadagni sono scesi del 10% a 3,75 dollari per azione, il maggior calo da fine 2017, mentre le vendite si sono ridotte del 2% a 22,9 miliardi di dollari.