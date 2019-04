Borsa: Milano in calo ultima in Europa

MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue la seduta in calo, in coda agli altri listini europei. Ad appesantire il listino sono le banche e la Juventus (-2,8%). Resta stabile lo spread tra Btp e Bund a 265 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,66%. A Piazza Affari soffrono le banche con Ubi (-1,6%), Intesa (-1,4%), Unicredit (-0,7%) e Banco Bpm (-0,6%). Il calo del prezzo del petrolio trascina il terreno negativo i titoli energetici con Snam e Italgas (-1%), Eni (-0,9%), in attesa dei dati del primo trimestre, e Tenaris (-0,6%) mentre è in rialzo Saipem (+0,4%). Seduta in negativo anche per Tim (-1,4%), Fca (-0,8%) e Terna (-1,2%). Svetta in cima al listino (+2,8%), dopo i conti non brillanti del primo trimestre ma con la prospettiva di crescita per il 2019. Bene anche Salini (+1,6%), mentre è in corso l'assemblea, e Astaldi (+1,6%). Seduta in rialzo anche per Atlantia (+1,2%), dopo le indiscrezioni sul coinvolgimento per il salvataggio di Alitalia.