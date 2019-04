Borsa: Europa in calo guarda a crescita

MILANO, 24 APR - Seduta in rosso per le Borse europee con gli investitori che guardano ai contenuti delle trimestrali ed ai timori sulla crescita globale, in attesa di segnali sul fronte del commercio internazionale. Nel Vecchio continente peggiora la fiducia delle imprese tedesche. In lieve calo l'euro sul dollaro con la moneta unica che cede lo 0,14% a 1,1211. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Londra e Madrid (-0,5%), Parigi (-0,3%) mentre è piatta Francoforte (-0,03%). Ad appesantire i listini europei è il comparto energetico (-1,3%), con il petrolio che scende dai massimi degli ultimi sei mesi toccati ieri. I calo Bp (-1,8%), Shell (-1,3%) e Total (-1,1%). Male anche le Tlc (-0,7%) con Deutsche Telekom (-1,1%), Iliad (-0,9%), Orange (-0,8%) e Vodafone (-0,4%). Tra le banche (-0,3%) marciano in negativo Santander (-1,2%), Bnp Paribas (-0,6%), Ing (-0,5%). Corrono i titoli hi-tech (+2%) dove si mettono in mostra Hexagon e Logitech (+1%).