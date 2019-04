Salva Roma:Bongiorno, aiuti altri Comuni

ROMA, 23 APR - "Qualsiasi norma che vada ad aiutare un Comune va benissimo, io ho Roma particolarmente nel cuore, ma dobbiamo tenere in considerazione il fatto che esistono altri Comuni: l'idea è fare in modo che altri Comuni, che abbiano delle necessità, siano presi in considerazione". Così il ministro P.a, Giulia Bongiorno, sul 'Salva Roma', intervistata ad 'Agorà' su Rai Tre. Riguardo al Cdm "il dibattito di oggi deve portare a una sintesi tra le esigenze di Roma e quelle di altri Comuni", con "norme anche per altri". Alla domanda se la misura uscirà dal Cdm, replica: "vediamo".