Petrolio: Wti a massimi 6 mesi

ROMA, 23 APR - Il petrolio accelera con il Brent che tocca i massimi dell'anno a 74,7 dollari al barile, per poi assestarsi attorno a 74,2 dollari. Il Wti ha superato quota 66 dollari (66,2) per la prima volta da fine ottobre 2018 e ora oscilla attorno a 65,9 dollari al barile. A spingere le quotazioni, la decisione dell'amministrazione americana di Donald Trump di bloccare l'import di petrolio iraniano, annunciando che il 2 maggio prossimo non rinnovera' le esenzioni di 180 giorni concesse ad otto Paesi, tra cui l'Italia.