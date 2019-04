Stretta Usa su Iran, petrolio ai massimi

NEW YORK, 22 APR - Il petrolio schizza ai massimi di oltre cinque mesi con gli Stati Uniti che si apprestano ad annunciare a tutti i paesi lo stop delle importazioni di petrolio e che il 2 maggio non rinnoveranno le esenzioni concesse ad otto paesi. Le quotazioni del greggio a New York salgono del 2,23% a 65,43 dollari al barile. Il Brent arriva a guadagnare oltre il 3%.