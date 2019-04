Della Valle, strada giusta per Tod's

SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), 18 APR - "Se qualche trimestrale soffre è per una scelta precisa da parte nostra, per avere in tempi rapidi il patrimonio aziendale ai livelli cui deve stare, che non sono questi di oggi. Ci vuole il tempo necessario per poterlo fare: la strada presa è quella giusta, ci vogliono i tempi giusti, non abbiamo affanni ma speriamo che i mercati si accorgano presto dei risultati che stiamo performando". Il presidente e A.d di Tod's, Diego Della Valle, parla così all'assemblea dei soci della sfida della società per affrontare "un mondo è cambiato radicalmente" per il settore, portata avanti con "piena cognizione di causa" pur sostenendo una pressione sui risultati e sull'andamento del titolo. Si punta anche su "un e-commerce molto curato: permette di avere dei margini molto interessanti. Strutturato per vendere in quasi tutti mercati mondiali più importanti". Un e-Commerce "in crescita a doppia cifra alta. Tra un un anno, un anno e mezzo, speriamo anche a cifre più consistenti".