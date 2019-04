Ordini industria di nuovo giù, -2,7%

ROMA, 18 APR - Gli ordinativi dell'industria a febbraio tornano a calare, segnando un ribasso del 2,7% rispetto a gennaio. Lo rileva l'Istat, spiegando che il dato riflette una "leggera" contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-0,4%) e una "più marcata" diminuzione di quelle arrivate dall'estero (-6,0%). Anche su base annua si registra una flessione complessiva del 2,9% (in termini grezzi), su cui pesa una perdita del 7,7% sull'estero, la peggiore dal giugno del 2017. E il fatturato dell'industria a febbraio registra un nuovo, seppure "modesto", aumento congiunturale: +0,3%. La crescita è "sostenuta dal mercato interno" (+0,8%), mentre risultano in calo i ricavi di quello estero (-0,9%). Su base annua il fatturato totale sale dell'1,3% (dato corretto per gli effetti di calendario), con incrementi sia sul fronte nazionale che estero.