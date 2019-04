Def:Cgia,no a scambio più Iva meno Irpef

VENEZIA, 17 APR - No all'aumento dell'Iva, anche se in forma selettiva, in cambio di meno Irpef, grazie all'introduzione della flat tax. A dirlo è la Cgia di Mestre che esprime la sua contrarietà a questa ipotesi che sembra trovare il favore di molti, in particolar modo tra gli industriali. "Se aumentasse l'Iva - dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi degli Artigiani Paolo Zabeo - favoriremmo le esportazioni, ma penalizzeremmo i consumi interni. A pagare il conto sarebbero le famiglie, ma anche gli artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente di domanda interna".