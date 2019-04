Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,08%)

TOKYO, 17 APR - Apertura piatta per la Borsa di Tokyo, in attesa dei dati sul Pil cinese nel primo trimestre e mentre proseguono a Washington i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Giappone per ridurre il deficit commerciale Usa. Il Nikkei segna una variazione appena positiva (+0,08%), assestandosi a quota 22.239,15. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro trattando poco sotto un livello di 112 e a 126,30 sull'euro.