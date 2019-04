Nexi scivola nel debutto in Borsa, -6%

MILANO, 16 APR - Debutto amaro per Nexi in Piazza Affari: il titolo del maggiore collocamento del 2019, sotto le vendite dall'inizio della seduta, ha chiuso in calo del 6,2% a 8,44 euro. Importanti gli scambi (a un totale di 62 milioni di azioni), ma in frenata nel corso della giornata dopo la partenza molto intensa. Il prezzo per l'Ipo, rivolta agli investitori istituzionali, era stato cautamente fissato nella parte bassa della forchetta a 9 euro, ma nonostante questo hanno prevalso le vendite. "È il primo giorno di un lungo percorso quindi vedremo nel tempo", afferma l'amministratore delegato di Nexi, Paolo Bertoluzzo.