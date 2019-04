Poseidon: Lezzi, non è necessario

BARI, 15 APR - "Stiamo facendo un approfondimento in virtù anche di una proroga che è stata chiesta da Poseidon per l'inizio dei lavori, che di fatto non sono ancora iniziati, ma non essendoci, a nostro avviso, come ha detto il presidente Conte, la necessità di portare avanti quest'opera, stiamo appunto verificando tutte le condizioni prima di dare una risposta definitiva. Questa è una posizione ormai nota da parte del Movimento 5 Stelle". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, rispondendo ai giornalisti su Poseidon. "La mia posizione - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è molto simile a quella del Governo, nel senso che, al di là di alcune discussioni anche legittime del passato, dobbiamo capire di quanti gasdotti ha bisogno il mondo e quanti di questi gasdotti devono passare dalla Puglia, perché così evidentemente non si può andare avanti".