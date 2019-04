Di Maio, subito più export e innovazione

ROMA, 15 APR - Il ministro dello Sviluppo economico LUigi Di Maio interviene con il ministro dell'Economia degli Emirati Sultan bin Saeed Al Mansouri al Forum di Dubai sottolineando l'importanza del rapporto tra i due paesi e annunciando la firma di due memorandum di cooperazione, uno dei quali riguarderà le start up e l'innovazione. Il tutto con un occhio ad Expo Dubai 2020 nella quale l'Italia è fortemente impegnata. Di Maio rivendica la 'forza' dell'economia italiana nonostante la difficile congiuntura economica. Per Di Maio, "l'Italia per affrontare una congiuntura non favorevole deve investire di più su export e innovazione, per questo - dice al ministro emiratino- convocheremo da domani dei tavoli tecnici per approfondire il dossier esportazioni ma anche per arrivare a Dubai 2020 con risultati concreti". Con Di Maio - dice il ministro degli Emirati- abbiamo parlato di cooperazione e investimenti tra le nostre imprese. Voi siete un ponte tra il mondo arabo e il resto dell'Europa. La nostra è una storia di successo.