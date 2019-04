Di Maio, non ci sarà aumento Iva

TORINO, 13 APR - "Non ci sarà alcun aumento dell'Iva". Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per presentare la 'casa delle tecnologie emergenti', un incubatore di startup e di imprese innovative che avrà sede proprio nel capoluogo piemontese. Di Maio, ha affermato che "l'Italia che prevede +0,2 nel Def è un paese che sta combattendo con tutte le sue forze per contrastare una congiuntura europea e internazionale molto critica".