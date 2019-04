S&P, Pil Europa frena ma si vede ripresa

ROMA, 12 APR - La frenata dell'economia dell'Eurozona è dovuta a una fase di debolezza nella domanda estera e ad alcuni fattori interni, ed è "molto probabilmente una fase temporanea piuttosto che una recessione, ci vuole più che una fase di debolezza per innescare una crisi finanziaria". Lo si legge in un report di Standard & Poor's Global Ratings, secondo cui, con la protratta debolezza del manifatturiero e del commercio globale, la crescita dell'aggregato Eurozona più Gran Bretagna si fermerà quest'anno all'1,1%. "Abbiamo buone ragioni - scrive tuttavia Sylvain Broyer, capo economista di S&P per Europa, Medio Oriente e Africa - per ritenere che l'espansione economica europea riprenderà forza nella seconda metà di quest'anno e continuerà a questo ritmo più forte nell'orizzonte previsionale. La risposta della Bce all'attuale fase debole, rinviando al 2020 un rialzo dei tassi, ha già allentato le condizioni finanziarie".