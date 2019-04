Groupama-Ania, così cambia il lavoro

ROMA, 12 APR - La tecnologia e il mondo dei big data stanno trasformando il lavoro anche nelle compagnie di assicurazioni. "Persino la professione dell'attuario, nata con l'assicurazione secoli fa, cambia perché ora siamo in grado di seguire dinamicamente i rischi e riusciamo a profilarli in maniera istantanea", spiega il presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, alla consegna dei diplomi ai 14 studenti dell'Academy Born2code di Groupama. I ragazzi, selezionati tra 140 candidati, hanno seguito un corso a tempo pieno di tre mesi per diventare sviluppatori di software, all'interno dell'acceleratore di imprese Luiss Enlabs alla stazione Termini e ora parteciperanno alle selezioni delle startup di LVenture group e di Softlab. Nell'edizione precedente, il 95% dei diplomati ha trovato un lavoro stabile entro due mesi. "Born2code è un percorso formativo gratuito basato su una didattica innovativa, orientata alla pratica e al lavoro in squadra", spiega l'ad e direttore generale di Groupama Assicurazioni, Pierre Cordier.