Fmi:riserve ipotesi riforma tasse Italia

WASHINGTON, 12 APR - "Forti riserve su parte delle riforme delle tasse che abbiamo visto in giro" in Italia. Lo afferma Poul Thomsen, responsabile del Dipartimento Europeo del Fmi, senza commentare la flat tax. "Attendiamo dettagli" ha aggiunto. Thomsen ha aggiunto che una delle sfide per alcune banche italiane è "ridurre nel lungo termine l'esposizione" al debito sovrano, e che "serve un consolidamento graduale" dei conti pubblici in Italia.