Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 12 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo in attesa degli esiti del meeting dell'Fmi e dopo i dati in calo sulla produzione industriale dell'eurozona. Milano (+0,3%) è fanalino di coda tra i listini del Vecchio continente. L'euro continua ad apprezzarsi sul dollaro a 1,1313 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Francoforte (+0,6%), Londra (+0,5%) e Parigi (+0,4%). A Piazza Affari prosegue la corsa del Creval (+2,5%), dopo il rating di Moodys, Pirelli (+3%) e la Juventus (+2,4%). In positivo anche Saipem (+0,7%), dopo le indiscrezioni di stampa sull'ipotesi di un accordo con Gazprom. Rimbalza Prysmian (+2,3%), dopo la performance negativa di ieri a seguito dell'annuncio di un impatto del blocco di WesternLink sui conti del gruppo. Migliorano le banche con Unicredit (+0,4%), dopo la cessione di un portafoglio di Npl, Intesa (+0,7%), Ubi (+0,5%) e Bper (+0,3%). Seduta in calo per Mps (-1,4%) e Tim (-0,8%).