Borsa:Europa gira in rialzo,Milano +0,3%

MILANO, 12 APR - Le Borse europee girano in terreno positivo dopo i dati sul surplus commerciale e l'export della Cina. Piazza Affari (+0,3%) guida i listini del Vecchio continente. Attesa per l'intervento di Mario Draghi al meeting del Fondo monetario internazionale. Prosegue in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1307 a Londra. In rialzo Londra (+0,2%), dopo il rinvio della Brexit, Francoforte, Parigi (+0,1%) mentre marcia in controtendenza Madrid (-0,1%). A Milano migliorano le banche con il Creval (+3,1%) che corre dopo il giudizio di Moodys. In rialzo anche Bper (+0,8%), Ubi (+0,5%), Intesa (+0,4%) e Unicredit (+0,1%) mentre è in In rosso Mps (-1%). In negativo Tim (-1,1%) e Terna (-0,3%), quest'ultima nel giorno in cui annuncia l'accordo per due concessioni in Brasile. Andamento positivo per il comparto dell'auto con Cnh (+1,3%), Ferrari (+1,4%) Exor (+1%) ed Fca (+1,1%).