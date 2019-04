Borsa:Milano gira in negativo con banche

MILANO, 12 APR - La Borsa di Milano (-0,1%) gira in negativo, in linea con gli altri listini europei. I timori degli investitori riguardano un rallentamento della crescita globale. Piazza Affari è appesantita dall'andamento negativo della banche. In netto rialzo lo spread tra Btp e Bund che ha avviato la seduta a 252 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,51%. In fondo al listino Unicredit (-1,1%), dopo l'assemblea dei soci ed il rischio di una multa europea dell'Antitrust. In calo anche Banco Bpm (-0,7%), Ubi e Bper (-0,4%), Mps (-0,3%) e Intesa (-0,1%). In controtendenza il Creval (+1,2%), dopo che Moodys ha confermato il rating, migliorando il giudizio sulla solidità. Procedono in calo anche Tim (-0,6%) e Atlantia (-0,2%). In rosso i titoli legati al petrolio con Eni e Tenaris (-0,3%) mentre è in rialzo Saipem (+0,1%). Seduta in rialzo anche Terna (+0,2%), dopo la notizia dell'acquisizione di due concessioni per elettrodotti in Brasile.