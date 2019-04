Borsa: Europa apre in calo

MILANO, 12 APR - Le Borse europee aprono in calo con i timori degli investitori sulla crescita globale. Sullo sfondo restano sempre le trattative tra Usa e Cina per il commercio globale, con un eventuale accordo che potrebbe dare slancio alla crescita. Grande attenzione per il meeting di primavera del Fondo monetario internazionale con l'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,19%. in calo Francoforte (-0,19%) e Parigi (-0,12%) mentre sono piatte Londra (+0,05%) e Madrid (-0,04%).