Prysmian scivola ancora in Borsa, -8%

MILANO, 11 APR - Un'altra giornata difficile per Prysmian in Piazza Affari: il titolo, sotto il peso delle vendite per tutta la seduta, ha chiuso in calo dell'8% a 14,96 euro ai minimi da gennaio 2015 Sul gruppo dei cavi pesa il possibile impatto del blocco di WesternLink, che potrebbe essere tra 60 e 80 milioni sul margine operativo lordo rettificato 2018, con il Cda della società che ha deciso di revocare la convocazione dell'assemblea ordinaria prevista per il 17 aprile.