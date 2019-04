Industria 4.0:10,5 milioni a Made Milano

MILANO, 11 APR - Un finanziamento di 10.590.000 euro arriverà oggi dal ministero dello Sviluppo economico al Made, il competence center guidato dal Politecnico di Milano. Sarà il primo polo di aggregazione di competenze di atenei e enti di ricerca italiani, insieme al Cnr di Genova, a essere oggetto del finanziamento. "Essere i primi a ricevere le risorse del Mise è un premio per l'impegno di tutti i partner per la costituzione di Made - commenta Marco Taisch, presidente del competence center -. Abbiamo svolto le pratiche nel minore tempo possibile, a testimonianza del valore strategico che l'ateneo assegna all'Industria 4.0. La ristrutturazione dello stabile in cui sorgerà il competence center è in fase di avvio, mentre la progettazione degli use case che saranno trattati è in stato avanzato". Coinvolge 39 imprese (provider tecnologici, consulenti, integratori di sistema, esperti di formazione e Inail con le Università di Bergamo, Brescia e Pavia) e circa 22 milioni di finanziamento triennale, di cui 11 da privati.