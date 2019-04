Mps: Morelli, rimessa in cammino banca

SIENA, 11 APR - Il 2018 è stato un anno in cui Mps "si è rimessa in cammino" e in cui "la banca e i suoi dipendenti sono tornati a svolgere un'attività normale" e "questo marchio e questo brand sono tornati sul mercato", pur con tutti "i paletti e i commitment" imposti dal piano di ristrutturazione concordato con la Ue, che rende questo "esercizio molto più complesso". L'ha detto l'amministratore delegato, Marco Morelli, illustrando in assemblea i risultati della banca nello scorso esercizio. "Il 2018 - ha detto Morelli - è stato dedicato alla riduzione dei crediti deteriorati lordi, alla salvaguardia della posizione patrimoniale e della liquidità, alla ripresa dell'attività commerciale dal lato degli impieghi e della raccolta". Su quest'ultimo fronte, ha spiegato, dopo che la banca aveva perso 28 miliardi di euro di risparmi nel 2016 e nel 2017 aveva cercato di recuperarli remunerandoli "molto sopra la media di mercato", "l'obiettivo del 2018 è stato quello di stabilizzare e abbattere il costo della raccolta".