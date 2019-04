Leonardo:nessun impatto diretto dai dazi

ROMA, 11 APR - "Abbiamo fatto una analisi e come Leonardo non siamo colpiti dai dazi e quindi non vediamo un impatto diretto su di noi". Così l'Ad di Leonardo, Alessandro Profumo, risponde ad una domanda sui dazi Usa legati alle accuse di sussidi a Airbus che danneggerebbero l'americana Boeing. "Airbus è una grande società europea: noi siamo fornitori di Airbus con le aerostrutture ma, come sapete, siamo fornitori molto più importanti di Boeing. Quindi, veramente, dal nostro punto di vista quello che è importante è che il mercato dei velivoli nel suo insieme cresca".