Petrolio: risale sopra 64 dollari

ROMA, 10 APR - Il petrolio Wti quotato sulla piazza di New York risale sopra i 64 dollari al barile, spinto dalle tensioni in Libia. Dopo aver chiuso ieri sera a New York a 63,98 dollari, le quotazioni indicano ora un prezzo di 64,08 (+0,2%). Lievissimo calo invece per il Brent quotato a Londra: -3 centesimi a 70,58 dollari.