Enit, cresce turismo crocieristico

ROMA, 9 APR - Il turismo crocieristico è in crescita soprattutto dal Nord Europa e in particolare dalla Svezia. La conferma arriva dall'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, con l'Italia, per il terzo anno consecutivo all'evento mondiale più significativo del settore, la fiera Seatrade Cruise Global in programma fino all'11 aprile al Miami Beach Convention Center in Florida. Seatrade Cruise Global riunisce 11 mila professionisti per scoprire nuove tendenze e garantire partnership proficue. Enit in collaborazione con la Regione Puglia e Assoporti, l'associazione con la quale l'Agenzia ha siglato un accordo per la promozione del turismo crocieristico e taglia il nastro dello stand in presenza del console generale Italiano a Miami, Cristiano Musillo e del direttore marketing di Enit, Maria Elena Rossi.